Gasperini: "Gomez? Gli auguro il meglio"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha salutato Alejandro Gomez, partito per Siviglia: “Lui ha dato tantissimo all’Atalanta: ci ha aiutato veramente a crescere. Credo che adesso la squadra sia nelle condizioni di camminare anche con le proprie gambe e anche di poter continuare a crescere. A lui non posso che augurare il meglio. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, una grande esperienza. Gli auguro il meglio”.

La sfida contro la Lazio: “Sono due due squadre che in questi anni sono state protagoniste sempre, in Coppa Italia, in Campionato, anche in Europa. Sono entrambe una realtà del nostro campionato. Io credo che la Coppa Italia sia importante ma è importante anche il campionato. Quindi l’attenzione sarà massima per tutte e due le partite anche se ci dobbiamo incontrare in quattro giorni”.

OMNISPORT | 26-01-2021 15:20