Gasperini: "Infortuni? E' un momentaccio"

17-02-2022 23:40

Gian Piero Gasperini applaude i suoi per la vittoria interna contro l’Olympiacos ma deve fare i conti con l’infortunio di Muriel in attacco: “È un momentaccio. Abbiamo dei periodi… Verso ottobre novembre avevamo tutti i difensori fuori, ora tutti gli attaccanti infortunati. Però cerchiamo di sopperire nel modo migliore”.

“Questa sera ha esordito Pasalic come centravanti… Magari devo metterci un portiere, difensori non ne abbiamo tanti in questo momento”, ha continuato amaro Gasperini.

OMNISPORT