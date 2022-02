Atalanta, Gasperini: "Vincere l'Europa League non è un obiettivo"

16-02-2022 15:57

Ecco le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match d’andata dei playoff di Europa League contro l’Olympiakos che andrà in scena domani sera al Gewiss Stadium.

“È sempre una partita europea, anche se non è la Champions League. Ma quando va avanti questa manifestazione diventa molto prestigiosa e incontri squadre molto forti. Giocare tre anni in Champions ha abituato un po’ troppo bene tutti quanti (ride, ndr), ma la Champions ci ha dato esperienza. Vincere l’Europa League? Non credo sia corretto parlarne da parte nostra, ci sono squadre di grande blasone, in Italia ci sono tante squadre che non riescono a entrare in Europa, noi siamo dentro questa competizione, vi accorgerete domani che sarà una gara di grande valore. Incontriamo una squadra che è prima nel suo campionato, vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per migliorarci, ma non possiamo avere come obiettivo la vittoria dell’Europa League”.

“L’Olympiacos? Non la devo presentare io, è una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale”.

“Malinovskyi ha fatto un grande spezzone di partita con la Juventus, ma arriva da partite non altrettanto buone, ma tutti sono giocatori molto importanti, faccio fatica a fare delle classifiche”.

“La situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi. Palomino e Miranchuk? Non recupereranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa, speriamo di non perdere nessuno”.

“Il cambio modulo? È una nostra varietà, siamo un po’ contati in difesa, in attacco sono venuti a mancare un po’ di giocatori, ma in queste ultime partite le prestazioni sono state molto buone, credo che cresca dentro di noi la voglia di fare una stagione importante. Vogliamo continuare a disputare delle gare importanti”.

“Troppo pessimismo? Noi questo pessimismo non lo respiriamo. Se lo respira qualcun altro deve stare attento a non intossicarsi. Ma non riguarda noi. A Zingonia forse viviamo in una bolla diversa, non respiriamo questa negatività. Muriel sta bene, siamo tutti fiduciosi”.

OMNISPORT