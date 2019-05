Gasperini smania: 'Siamo in trance agonistica'

L’Atalanta torna da Torino con il punto che cercava e che blinda la qualificazione in Europa per il terzo anno consecutivo. Europa League in cassaforte, quindi, ma il sogno adesso si chiama Champions League, perché la Dea è al terzo posto a 90 minuti dalla fine del campionato.

Per coronare il sogno basterà battere il Sassuolo, ma Gian Piero Gasperini tiene i piedi per terra ai microfoni di 'Sky Sport' dopo l'1-1 in casa della Juventus: "È stata una gara fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. È andata bene, abbiamo preso un punto che rappresenta un grandissimo traguardo. Abbiamo dimostrato di non essere solo una squadra che corre, ma che ha anche molta qualità”.

“Oggi non è stato semplice, perché la Juve ha giocato fino alla fine, è stata una partita molto tirata, ma ormai siamo in trance agonistica…" ha concluso il tecnico torinese.



SPORTAL.IT | 19-05-2019 23:26