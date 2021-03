Gasperini sogna lo sgambetto all'Inter

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita di campionato contro l’Inter non nasconde l’ambizione di tentare l’impresa: “Per la legge dei grandi numeri, prima o poi a Milano con l’Inter sarà la volta buona che vinciamo. Affrontiamo la prima in classifica che lo è meritatamente: ha un buon distacco, è la principale candidata a vincere il campionato. Ma 13 giornate sono tante”.

“L’anno scorso a Milano abbiamo fatto un bel pareggio, a novembre all’andata ne abbiamo fatto un altro in rimonta. Certo, sarebbe meglio andare avanti noi. Domani è un’altra prova: sotto l’aspetto tecnico abbiamo sempre bisogno di crescere, nel controllo e nella gestione della palla. Dobbiamo crescere a livello corale”.

“Riuscire a essere ai vertici per gol realizzati per tanti campionati è un merito della squadra e una soddisfazione. I gol portano punti, ma per fare i bilanci ci vuole più tempo: siamo in una bella striscia, per i risultati, per le varianti che abbiamo, per la fiducia e per il bel clima. C’è una crescita generale, anche in giocatori come Miranchuk, anche in allenamento”.

OMNISPORT | 07-03-2021 15:22