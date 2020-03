Gattuso nel mirino di Pirlo e Cannavaro, i tifosi lo difendono

Nonostante il calcio sia fermo, il feeling tra i tifosi del Napoli e Rino Gattuso rimane molto alto. L’allenatore ex Milan piace non solo per i risultati ottenuti in campo, ma anche come personaggio, lo dimostrano le reazioni avute da molti supporter azzurri alle parole pronunciate su Instagram da due ex compagni di squadra dell’attuale tecnico partenopeo: Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo.

Gli sfottò degli ex compagni

Durante una diretta Instagram sul profilo dell’ex difensore, i due hanno parlato anche di Gattuso, prendendolo amabilmente in giro. “Ho visto Rino – ha raccontato Cannavaro -, l’ho visto bene. Quando mi ha visto mi guardava i capelli… Gli ho detto ‘Rino, ma che c’hai?’”.

Gattuso avrebbe chiesto a Cannavaro se avesse fatto il trapianto di capelli. “Ancora? È la seconda volta che lo chiedi, no! Forse dovrei’, gli ho risposto – ha detto Cannavaro -. E lui: ‘Capità, tu si nu bas***’”.

Anche Pirlo ha però un aneddoto sul suo grande amico Gattuso. “Mi ha chiamato una settimana fa – ha detto l’ex regista della Nazionale – era in casa con la tuta del Napoli e gli ho detto: ‘Rino, va che l’han sospesa la Champions…’”. E giù entrambi a ridere.

I tifosi difendono Gattuso

Gli sfottò di Pirlo e Cannavaro, però, non sono stati interpretati come tali da tutti i tifosi del Napoli. “C’e ne fossero altri Gattuso in giro… – il commento di Francesco su una delle pagine Facebook dedicate al Napoli – massima stima a quest’uomo. Cannavaro, invece, ha sempre dimostrato di essere un grandissimo ipocrita”.

“Scusate – domanda Elena – secondo voi due avremmo dovuto ridere delle vostre scemenze?”. “Cannavaro è andato in Cina per soldi – aggiunge Pasquale – perché in Italia non avrebbe allenato neanche in Lega Pro. Rino si è messo in gioco in Italia, prendendo in mano una patata bollente che il caro Ancelotti gli ha lasciato”.

Ma tra i napoletani c’è anche chi è pronto a ridimensionare il tutto, come Vincenzo: “Ma fatevi una risata… – scrive il tifoso – era un siparietto sfizioso. Non sapete per nulla vivere, non riuscite a stabilire la realtà da un siparietto. Son convinto che Gattuso si sia fatto delle risate. Quello che voi non riuscite a fare…”.

E anche Antonio è sulla stessa lunghezza d’onda: “Mamma mia che commenti. Ma lasciateli in pace perlomeno quando scherzano, e fatevi una risata ogni tanto”.

SPORTEVAI | 30-03-2020 10:33