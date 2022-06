Gattuso ufficialmente nuovo tecnico del Valencia

09-06-2022 11:27

Rino Gattuso si trova a Valencia già da ieri per definire il suo approdo sulla panchina dei Blanquinegres. Espletate tutte le formalità e chiariti i dettagli contrattuali, Gattuso è ufficialmente da oggi il nuovo allenatore del Valencia.

Archiviato l’anno di purgatorio, dopo l’addio al Napoli dello scorso anno, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale è pronto ad imbarcarsi in questa nuova avventura in Liga. L’obiettivo è quello di far tornare protagonista la squadra del presidente Sean Bai e di regalare tante gioie ed emozioni ai tifosi del Mestalla.

Il tecnico italiano ha firmato oggi un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 3 milioni netti più bonus a stagione. L’era di Gattuso è quindi iniziata e con lui inizia contemporanemente la fase di mercato più importante, quella che deve portare uomini nuovi tra le fila della rosa che lo scorso anno ha deluso le aspettative, piazzandosi al nono posto e disputando un campionato piuttosto anonimo.

Ecco perchè la dirigenza dei pipistrelli ha optato per un uomo di carisma come Ringhio, pronto a risollevare un ambiente un po’ mesto. Serviranno la sua esperienza, il suo carattere e la sua grinta per ribaltare una squadra che ha l’obiettivo di cercare di tornare in Europa.

Che tipo di mercato sarà quello del Valencia? Non mancherà qualche italiano, nella lista degli obiettivi del Valencia mister Gattuso ha inserito infatti tanti suoi ex calciatori fra Milan e Napoli. A centrocampo ci sono già i contatti con Tiémoué Bakayoko e Matias Vecino che, a parametro zero, fa parecchia gola alla dirigenza.

Per quanto concerne invece l’attacco, Gattuso ha chiesto al Valencia di fare un tentativo per Matteo Politano e le ultime parole del suo agente mostrano già una certa apertura. All’addio al Napoli, così come al trasferimento al Mestalla. Occhio anche alla situazione di Dries Mertens, in scadenza coi partenopei e pallino del mister. Poi come pazza idea ci sarebbe pure quella legata a Mario Balotelli: “SuperMario”, dopo la buona stagione all’Adana Demirspor, sogna l’ennesimo rilancio ad alti livelli e in queste ore si è offerto proprio al Valencia.

Le premesse per fare bene ci sono tutte, Valencia è pronta ad abbracciare il nuovo allenatore con entusiasmo e i pipistrelli non vedono l’ora di tornare a volare alto in Liga.

