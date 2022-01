Genoa, doppio colpo: nel mirino Piccoli e Amiri

21-01-2022 10:22

Prima l’annuncio del nuovo allenatore, Alexander Blessin, poi la caccia agli uomini per alzare il livello della squadra: il Genoa sarebbe molto vicino a chiudere per due colpi, Nadiem Amiri del Bayer Leverkusen e Roberto Piccoli dell’Atalanta. Il primo dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto da riscatto, sul secondo ci sono da limare dei dettagli con i nerazzurri. Si tratta comunque di due ottimi rinforzi per i rossoblù, che nelle prossime ore potrebbero comunicare le due ufficialità.

