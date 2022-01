Genoa: Labbadia vicinissimo alla panchina

12-01-2022 19:52

Primocanale ne è sicuro: sarà Bruno Labbadia, italo-tedesco, a prendere il posto di Shevchenko sulla panchina del Genoa. E questo a prescindere da come finirà l’incontro di domani sera contro il Milan, a San Siro, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico ucraino terminerebbe così un’avventura senza molti sorrisi sulla panchina del Grifone.

Bruno Labbadia, ex attaccante oggi 54enne, ha trascorso tutta la carriera da giocatore e da allenatore in Germania. L’ultima esperienza è stata sulla panchina dell’Hertha Berlino, dove arrivò nell’aprile del 2020 per essere sollevato dall’incarico nel gennaio del 2021. Secondo Primocanale è tutto fatto, si attende solo l’annuncio ufficiale

