Genoa, sempre più vicino l’approdo di Miranchuk

15-01-2022 08:49

Messa alle spalle la delusione per non aver concretizzato il ritorno di Piatek e aver fallito l’ingaggio di Piccoli, il Genoa sembra finalmente sulla buona strada per chiudere l’agognato acquisto del nuovo attaccante.

Pare infatti tutto fatto tra i rossoblù e l’Atalanta per l’approdo di Miranchuk nel capoluogo ligure, città dove la punta russa potrà presto dar seguito alle buone performance realizzate con la maglia degli orobici.

L’unico ostacolo che si frappone allo sbarco in Liguria del classe 1995 è, al momento, la volontà di Gasperini il quale avrebbe chiesto alla società di attendere ancora un po’ prima di lasciar partire l’ex Lokomotiv Mosca in quanto, viste le poche alternative a disposizione, la sua presenza potrebbe ancora risultare utile nei prossimi giorni a Bergamo.

Rientrata l’emergenza, con il rientro in rosa degli elementi attualmente indisponibili Miranchuk volerà a Genova dove proverà a contribuire alla salvezza del club del presindente Zangrillo.

