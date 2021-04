George Russell: "De Vries potrebbe sbarcare in F1"

Il pilota della Williams George Russell in un’intervista a RacingNews365 ha fatto i complimenti all’olandese De Vries, attuale leader del campionato di Formula E. Russell fu a lungo un suo rivale in passato: “Il suo dominio totale all’epoca del karting può averlo danneggiato un po’ quando è entrato sulle monoposto. Perché non aveva mai affrontato alcuna battuta d’arresto prima nella sua carriera, ma lui ha sicuramente la velocità per essere un grande pilota. Non sarei sorpreso se entrasse in Formula 1 nei prossimi anni. Ha dato prova di sé in Formula E. È sempre lì a lottare per quel titolo mondiale ed è davvero un grande pilota”.

“Eravamo amici allora. Nel 2011 era il mio migliore amico nel paddock. Lui correva in KF1, io in KF3 e ha dominato assolutamente tutto. Sentire la sua mancanza in pista? Non direi così. Abbiamo ovviamente avuto alcuni scontri in pista in Formula 2. Lui è un pilota duro, ma sempre corretto. Sentirne la mancanza è un’esagerazione, ma sta andando alla grande e, come ho detto, non sarei sorpreso se lo rivedessimo in Formula 1 nei prossimi anni“.

