Gerd Muller: l'omaggio del Bayern all'Allianz Arena

Se n’è andato un altro grande campione del calcio. La scomparsa di Gerd Müller è stata un duro colpo per i tifosi del Bayern Monaco. Non stava bene già da qualche anno, ma Der Bomber era e probabilmente sarà sempre il giocatore più amato della storia del club bavarese essendone stato attaccante e simbolo per tante stagioni.

Con la maglia del club bavarese, Muller aveva realizzato 566 reti in 607 partite ufficiali.

Ricordato anche come il calciatore più forte che la Germania abbia mai avuto, Müller con la sua morte ha commosso tutto il mondo del calcio. Pertanto il Bayern ha voluto omaggiarlo così: l’Allianz Arena illuminata con la scritta “Danke Gerd”, ossia “Grazie Gerd”.

OMNISPORT | 16-08-2021 13:10