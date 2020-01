GF Vip: frasi irripetibili di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis

L’esclusione repentina di Salvo Veneziano, grande ex della quarta edizione della versione Vip del GF, ha prodotto una serie di conseguenze inevitabili sul reality condotto da Alfonso Signorini, che vede come opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Le frasi rivolte da Veneziano alla concorrente Elisa De Panicis, influencer da un milione di followers nota al pubblico generalista per un flirt con Cristiano Ronaldo, hanno indignato e provocato l’inesorabile e anche squallida uscita di scena dell’ex pizzaiolo.

In una nota, Mediaset ha spiegato che le espressioni utilizzate da Salvo “hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”. “Essere un concorrente – è stato riferito a Salvo – comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa”.

Una decisione alquanto drastica, ma in linea con la linea scelta, assunta inseguito alle proteste social e a una sorta di fuoco amico che ha visto come prima voce quella della conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci. Il televoto di questa settimana, quindi, è stato quindi annullato: gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Salvo Veneziano cacciato dal GF Vip: che cosa è accaduto

A destare così tanto clamore, sono state le frasi pronunciate da Veneziano durante una conversazione con Pasquale, Patrick e Sergio nel privè. Salvo si era riferito alla De Panicis con espressioni ritenute violente e fuori contesto: “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale” e ancora “è proprio da scannare”, usando così metafore eccessive ed inappropriate per descrivere eventuali rapporti con l’influencer davanti alle telecamere.

Una sequenza di esternazioni aggressive e poco inclini a raccogliere consensi, tanto che a difesa dell’ex concorrente della primissima edizione del Grande Fratello è intervenuta anche sua moglie Giuseppina, la moglie ha chiesto scusa al pubblico ribadendo di non riconoscere in queste parole il marito.

Elisa De Panicis, Instagram tace

Non ci sono segnali di insofferenza sul profilo Instagram di Elisa De Panicis, ora che la concorrente del Gf è all’interno della casa e la cura dei suoi social è affidata al suo team e alla sua assistente. Con un post molto pacato, lo staff della ex concorrente di Supervivientes ha chiuso i fatti così: “Elisa è sempre stata una ragazza seducente… è proprio nella sua natura! Non per questo bisogna utilizzare un linguaggio volgare e offensivo per parlare di lei o di qualsiasi donna in generale. Speriamo che tra lei e @salvovenezianoofficial ci possa essere un chiarimento così da poter proseguire, per ambedue le parti, il percorso al @grandefratellotv con armonia”.

Certo è che fin dall’annuncio del suo ingresso nella ristretta cerchia di concorrenti, la influencer ha provocato suscitando delle volte sorpresa, delle altre perplessità. E non certo per la breve relazione con il pluripremiato campione della Juventus, Cristiano Ronaldo.

VIRGILIO SPORT | 14-01-2020 11:44