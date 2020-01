Wanda Nara, domanda imbarazzante anche al GF Vip: gelo in studio

L’esordio esuberante e un po’ stereotipato, forse, in qualità di opinionista per Wanda Nara non ha compromesso il livello di attenzione, sempre altissimo, sulla moglie agente di Mauro Icardi. Il ruolo nuovo, decisamente più articolato rispetto a quanto espresso in Tiki Taka, mostra una Nara più tagliente, feroce eppure delicatissima nell’esprimersi in merito a personaggi di spicco appena entrati nella casa del GFVip.

Con la guida di Alfonso Signorini e complice l’altro opinionista, Pupo, Wanda Nara ha dimostrato di saper catalizzare su di sé le attese dei più critici e di quanti avevano maturato la convinzione che in un simile contesto la showgirl avrebbe misurato la sua irruenza.

Invece, Wanda non ha ceduto alla tentazione del silenzio e non ha adottato filtri. Nè con il suo compagno di sedia, Pupo, scivolando sul tema tradimento e lasciandosi sfuggire una questione su certe lenzuola complice un italiano non proprio perfetto e un certo gusto per il paradosso.

“Per me le corna esistono ed esisteranno sempre, purtroppo”, ha dichiarato Wanda Nara. “Il problema è quando certe cose vengono rese pubbliche. Quello è doloroso. Tu hai fatto corna immagino?”, ha chiesto dunque a Pupo, felicemente sposato da 45 anni e con una compagna fissa da 30. Il cantante: “Ma io che c’entro?”. “Ma puoi dare qualche consiglio essendo un uomo di esperienza”, ha replicato. Pupo a questo punto ha preferito chiudere la questione: “Grazie per aver detto queste cose di me. Anche tu non ti sei fatta mancare nulla, insomma”. Lo scambio si è concluso così, nell’ilarità generale.

Altro momento critico viene provocato da una nuova esternazione della showgirl argentina. La moglie dell’ex capitano interista ha spiazzato tutti i presenti facendo una domanda decisamente ambigua al concorrente Andrea Denver. “Wanda, te gusta Andrea?”, ha chiesto il conduttore Signorini alla moglie di Icardi.

“Beh, è un bell’uomo, ma penso che l’hai scelto tu, non io. Chi l’ha scelto?”, ha scherzato Wanda. “In Argentina si dice ‘Casting Sábana’, sarebbe il ‘Casting delle Lenzuola’. Vorrei sapere da che lenzuola è passato…”, ha provato a chiedere al concorrente la moglie dell’attaccante del PSG.

Gelo in studio e non solo. Ma si prosegue come se nulla fosse accaduto e si cambia argomento: “Andrea, vuoi rispondere? Che scuola hai fatto?”. Il modello risponde, illustrando il proprio curriculum scolastico ed universitario glissando così sulla domanda scomoda della signora Icardi.

VIRGILIO SPORT | 09-01-2020 16:07