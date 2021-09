GF Vip, quell'attacco di Raffaella Fico a Balotelli cela un rischio

Eppure sembrava che tra loro, genitori di una bambina ormai abbastanza grande, le ripicche e annesse polemiche appartenessero a un passato che – per quanto sofferto, quasi doloroso, ingiusto – rimanesse inscatolato in un angolo buoi della memoria della loro esistenza di genitori. Raffaella Fico, neo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, si è dilettata in un balletto stile stacchetto e ha risposto su Mario Balotelli con queste parole.

La stoccata di Raffaella Fico a Mario Balotelli

“Mario è affettuoso, ma come padre potrebbe fare molto, molto di più”, ha detto nella clip di presentazione Raffaella che ha preceduto l’ingresso dalla porta rossa, riacutizzando l’attenzione su quella vicenda, intima e comune alla storia di famiglie meno note, sulla loro separazione e sull’affidamento e le cure nei confronti della loro bambina che, oggi, ha 8 anni.

Una frase che l’attaccante non ha gradito e che ha respinto con una schiettezza che gli appartiene da sempre, nel bene e nel male, attraverso i social:

“Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che p***e”, ha fatto sapere Mario.

Menzogne che ha allontanato così, in modo rude com’è sempre stato il suo personaggio quando si accenna alla sua privacy, forse anche in modo maldestro ma che non dovrebbero essere reiterate per non inquinare questa edizione del GF Vip, condotto e segnato dalla narrazione scelta dagli autori e da Alfonso Signorini e che si avvale di due figure complementari e di grande esperienza televisiva seppure con ruoli differenti, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Gli attriti non mancheranno, è un tratto di questo format e lo stile impreso al montaggio che nulla permette sia trascurato però scavare nel lessico famigliare di questo nucleo è rischioso, troppo, e andrebbe lasciato il chiarimento in altre sedi. Sedi diverse dalla casa di Cinecittà, sotto l’occhio indiscreto delle telecamere che pure hanno segnato il loro rapporto e la diatriba legale che li ha interessati. Vedremo.

Balotelli-Fico, quando la distanza li portò alle vie legali

Balotelli e Raffaella Fico avevano vissuto una relazione intensa, molto importante per entrambi, tanto che la modella ed ex gieffina lo aveva raggiunto a Manchester, dove giocava al City, e avevano intrapreso una convivenza sfociata poi in una rottura e con la decisione della Fico di far ritorno in Italia alla vigilia dell’Europeo del 2012, torneo che consacrò il talento di Mario. Ma allora con la notizia della gravidanza, si aprì anche una continua e persistenza diatriba che sfociò in tribunale fino a quanto con il test del DNA non venne posta la parola fine in merito alla questione.

