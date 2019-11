Raffaella Fico difende Balotelli: "Anche Pia vittima di razzismo"

Nel mezzo della bufera mediatica provocata dall’ennesimo e vergognoso episodio di razzismo all’interno di uno stadio, stavolta i danni di Mario Balotelli, è intervenuta a Storie Italiane anche l’ex compagna del giocatore, Raffaella Fico.

Per quanti non lo rammentassero, la Fico è la madre della primogenita di Balo, Pia. Ed è proprio per sua figlia che Raffaella è crollata in un pianto, inutilmente contenuto, in diretta quando ha rammentato in un racconto succinto ma estremamente sofferto un episodio di razzismo che ha investito la sua bambina.

Pia, 6 anni, è stata vittima di razzismo. “E’ capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa”, ha affermato la 31enne. “Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di mer*a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia dopo mi ha chiesto: ‘Mamma cosa vuol dire negra?’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”.

La showgirl si è mostrata addolorata per quanto accaduto al Bentegodi all’ex e si è schierata dalla parte di Balotelli. Difende, come ha già fatto in radio, ospite di “Un giorno da Pecora”, il calciatore del Brescia, offeso con cori razzisti durante la partita con il Verona domenica scorsa. Raffaella Fico racconta anche di essere stata presa di mira quando era fidanzata con il 29enne: “All’epoca quando stavo con lui, e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando io entravo mi facevano il verso della scimmia perché stavo con lui”.

La piccola ora comprende. Ha visto il match che stava giocando il padre a Verona. “Stavamo guardando la partita, per fortuna ha visto solo il primo tempo. Noi la scena di Mario che ha tirato il pallone e ha fermato il gioco non l’abbiamo vista – fa sapere la showgirl napoletana – La bambina ha guardato però un’intervista, subito dopo la gara, voleva consolarlo. Gli ha mandato un messaggio: ‘Sono stupidi, non ascoltarli papà’”.

E’ molto dispiaciuta e soffre per questa situazione. Rivolgendosi a Eleonora Daniele, conduttrice del programma, ha detto: “C’è gente tarata che, nel 2019, non va oltre. Non lo dico io, lo viviamo”.

VIRGILIO SPORT | 08-11-2019 10:41