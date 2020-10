Giacomo Beretta ha varie opzioni. L’attaccante, recentemente svincolatosi dall’Ascoli, piace al Padova ma non solo.

Per il classe 1992 di scuola Milan – squadra con cui tra l’altro ha avuto modo di esordire in serie A nel 2011 – anche il Foggia ha già tastato il terreno: sarebbe un ritorno tra i Satanelli, di cui ha portato i colori nella stagione 2017-18. Meno probabile per il varesino un ritorno al Carpi, dove ha militato senza grande fortuna nei primi mesi del 2017.

OMNISPORT | 09-10-2020 15:59