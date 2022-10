Giallo De Paul: chiede un permesso all’Atletico ma spunta ad un evento con la fidanzata

01-10-2022 15:58

Un piccolo inconveniente in casa Atletico Madrid, protagonista Rodrigo De Paul. L’ex Udinese ha chiesto un permesso alla società per risolvere alcune questioni personali, legate ad una presenza in tribunale dove poter firmare il divorzio con l’ex moglie Camila Homs. Il permesso è stato accordato affinchè potesse risolvere la questione.

Galeotti i social, però, che tramite alcuni scatti lo hanno visto a Miami, in presenza dell’attuale fidanzata Tini Stoessel, alla cerimonia Billboard 2022, i Latin Music Awards.

Ma secondo quanto riporta Marca l’allarme sarebbe già rientrato: De Paul ha spiegato che quelle foto risalgono ad una pausa concessa dal club nei giorni post impegni con l’Argentina, ed ha aggiunto un’ulteriore storia instagram in cui mostra di essere già tornato in campo alla corte di mister Simeone.