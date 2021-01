Giampaolo: "Il mercato? Io non conto..."

Un gol in extremis di Gleison Bremer permette al Torino di allungare la serie positiva a quattro partite.

L’1-1 contro il Verona però lascia precaria la classifica dei granata, anche se Marco Giampaolo, che ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, è ottimista: “Mettiamo questo risultato insieme agli altri, ci vuole pazienza per uscire da questa situazione. La squadra mi è piaciuta. Siamo stati compatti, loro hanno fatto risultati importantissimi contro le grandi squadre e hanno fatto un eurogol. Abbiamo deciso di aspettarli, ma siamo stati bravi. Il Verona è un’Atalanta in miniatura, devi essere bravo a non far esprimere il loro gioco”.

La rosa necessita di rinforzi, soprattutto in attacco, ma il mister glissa: “L’allenatore conta poco sul mercato, bisogna parlare con il direttore sportivo – ha detto Giampaolo – Fatemi fare il mio lavoro, che a volte faccio anche male… Con Vagnati ho un confronto quotidiano”.

