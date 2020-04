Giancarlo Sacco è pronto a tutto per il futuro. “Ho dato la mia disponibilità, sia nel caso che si resti nella massima serie, oppure si scenda nel campionato di A2” ha detto il coach della Vuelle Pesaro al Resto del Carlino.

“Si giocherà? Questo è un bel punto interrogativo perché non lo sa nessuno, nessuno sa come si andrà avanti con questo virus per cui è tutto quanto fermo. Sicuramente è impossibile scendere in campo con le mascherine per cui occorrerà vedere se riescono a trovare un vaccino” ha aggiunto il navigato tecnico.

SPORTAL.IT | 12-04-2020 10:36