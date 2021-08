Gianluca Lapadula nel mirino del Leicester

Tra i rebus dell’estate c’è sicuramente il futuro di Gianluca Lapadula. L’attaccante del Benevento rimane in attesa di conoscere la sua prossima destinazione dopo la parentesi estiva della Coppa America che lo ha ufficialmente consacrato anche sulla vetrina continentale grazie alle quattro reti segnate in sette apparizioni con il Perù.

Tra le ipotesi più accreditate, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe il palcoscenico della Premier League. Sarebbe infatti il Leicester ad aver mosso i primi concreti passi per portare l’attaccante classe 1990 al King Power Stadium.

La formazione inglese, quinta lo scorso anno in Inghilterra, starebbe pensando all’ex centravanti di Milan e Genoa come profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Jamie Vardy.

Il profilo di Lapadula ha pienamente convinto Brendan Rodgers che, nell’ingaggio dell’attaccante nostrano, vede la possibilità di presentarsi con un’alternativa in più in una stagione dove le ‘Foxes’ saranno chiamate al doppio impegno Premier-Europa League.

Leicester ma non solo. Su Lapadula son ben vigili i radar di mercato delle società nostrane. Su tutte Verona e Udinese continuano a monitorare la situazione e pregustano la possibilità di sferrare la zampata decisiva.

Alla lista delle pretendenti si sarebbero iscritti anche i messicani del Club America. C’è l’imbarazzo della scelta. Lapadula attende novità prima di dare forma alla prossima tappa della sua carriera.



