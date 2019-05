Gigi Buffon, messaggio per il Grande Torino

L'ex capitano della Juventus Gigi Buffon, nel giorno del 70esimo anniversario della tragedia del Grande Torino a Superga, ha ricordato gli "Invincibili" citando Indro Montanelli: "Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta".

Così invece un altro juventino, Claudio Marchisio: "Anche per chi, come me, vede sempre la città in bianco e nero, il 4 maggio il cielo su Torino è di un incantevole granata. Onore al Grande Torino".

SPORTAL.IT | 04-05-2019 11:44