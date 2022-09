Ginnastica, Raffaeli: "Spero di portare gli esercizi completi in futuro"

22-09-2022 17:35

Nelle ultime settimane, Sofia Raffaeli ha scritto pagine di storia indimenticabili della ginnastica ritmica: è la prima italiana a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo ed è diventata campionessa mondiale all-around 2022. Non solo, la marchigiana ha ottenuto il punteggio più alto di sempre in una competizione internazionale ufficiale ed è la ginnasta italiana individualista più vincente della storia nonostante la giovane età (18 anni).

Ai microfoni di Sky Sport, Raffaeli è tornata sull’impresa dei Mondiali, in cui è riuscita a vincere quattro ori: “Grandi soddisfazioni, perché sono riuscita soprattutto a conquistare l’oro nell’all-around che è la medaglia più importante e che mi ha permesso di conquistare un pass per l’Italia. Non ho portato gli esercizi con tutto quello che si può fare, anche per essere più sicura in pedana. Spero che l’anno prossimo riuscirò a portarli così come sono, con tutte le difficoltà che ho“.

Sofia Raffaeli ai Mondiali è stata di gran lunga la migliore, ma la giovane azzurra ha ammesso che con le assenze delle russe e delle bielorusse e di Boryana Kaleyn e Daria Atamanov per infortunio è stato tutto più semplice: “Senza russe e bielorusse la competizione un po’ manca, ma la gara è gara e si cerca sempre di dare il massimo e spero di continuare su questa strada“.