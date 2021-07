Ginnastica ritmica, le convocate per Tokyo

Iniziano a delinearsi tutte le formazioni azzurre delle varie discipline in vista dei Giochi di Tokyo.

Nelle ultime ore, a seguito degli assoluti di Ginnastica Ritmica il Direttore tecnico delle azzurre, Emanuela Maccarani, ha reso noto i nomi delle due azzurre che voleranno a Tokyo 2020.

Fatta fuori la giovane marchigina Sofia Raffaelli che lascia il posto alle veterane di sempre Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese.

Queste le parole della Maccarini a “Gazzetta dello Sport”: “L’attenzione era rivolta principalmente alla gara di Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, data l’imminente partenza per i Giochi Olimpici di Tokyo. Il concorso generale di ieri e le finali di oggi mi hanno dato le conferme che già immaginavo, avevo bisogno di vedere la loro tenuta di gara. Dopo attente valutazioni ho deciso di portare in Giappone Milena e Alexandra, le due veterane che avevano già conquistato la carta olimpica al Mondiale di Baku nel 2019. Manca comunque ancora un mese all’Olimpiade, è importante che restino tutte e tre sull’attenti per essere pronte a ogni evenienza”.

05-07-2021