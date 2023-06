Ginnastica, si rivede Simone Biles: il ritorno

Per la prima volta in gara dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020

30-06-2023 09:36

Finalmente, di nuovo Simone Biles. Per la prima volta dal crollo mentale dei Giochi di Tokyo 2020, Simone Biles, campionessa indiscussa di ginnastica artistica si rivede in gara.

La statunitense parteciperà, il 5 agosto, allo US Classico a Chicago. La ginnasta risulta essere nella lista delle partecipanti del torneo che avrà luogo alla NOW Arena di Hoffman Estates.

In bacheca, la stella dell’artistica, vanta 7 medaglie ai Giochi Olimpici. Il suo ritorno è probabilmente pensato in virtù della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. A Tokyo 2020 l’americana, che era forse una delle atlete più attesa di tutta l’Olimpiade, non prese parte alla competizione a squadre e poi diede forfait anche per all around, volteggio e corpo libero.

Riuscì a competere solo alla trave portando a casa il bronzo. Poi, dopo Tokyo e dopo aver condiviso un notevole stress psicologico si è presa una pausa e ha deciso di dedicarsi al suo benessere.

Nelmentre si è anche sposata.