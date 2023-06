Giochi Europei 2023: Italia, storico oro nel padel

Carolina Orsi e Giorgia Marchetti hanno superato in finale la Spagna: è la prima volta che vinciamo in un evento multidisciplinare a livello continentale

26-06-2023 12:52

L’Italia ha vinto l’oro nel padel ai Giochi Europei 2023 con la coppia Carolina Orsi – Giorgia Marchetti. Nel doppio femminile hanno superato in finale la Spagna, conquistando per la prima volta una medaglia così pregiata, nel padel, in un evento multidisciplinare a livello continentale.

Il percorso è iniziato mercoledì con la vittoria contro la Finlandia per concludersi domenica sera con il 6-4, 4-6, 7-5 contro le iberiche Marta Barrera – Marta Caparros, numero 1 del seeding, in piazza del Mercato, a Cracovia. Le azzurre hanno dimostrato solidità mentale, in particolare sul 4-5 del terzo parziale. Da segnalare i 115 punti totali di Orsi/Marchetti contro i 111 di Barrera/Caparros. Sei su 12 le palle break realizzate dal tandem italiano contro le 5/15 del duo spagnolo.

Con il successo nel doppio femminile, l’Italia chiude nel padel con tre medaglie ai Giochi Europei 2023. Sono arrivati infatti anche il bronzo nel doppio femminile con Giulia Sussarello e Chiara Pappacena, che nella finale per il terzo posto hanno battuto ancora un duo spagnolo, Canovas/Martinez, e un argento nel doppio misto con Marco Cassetta e Giulia Sussarello. Questi ultimi hanno provato a mettere in difficoltà la giovane coppia spagnola, numero 1 del seeding, composta da Noa Canovas e Daniel Santigosa, ma si sono dovuti arrendere con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un’ora e 14 minuti di gioco. Anche in questo caso, pur con la delusione per la finale persa, si tratta di un secondo posto sorprendente e straordinario.