Europei di Padel: tutti gli azzurri convocati

La XII edizione dei Campionati Europei di padel prenderà il via il prossimo 28 Giugno a Marbella e si concluderà il 4 Luglio.

Saranno 18 le nazioni che parteciperanno a questa edizione, una cifra record mai vista prima. Dodici saranno le Nazionali che accederanno direttamente alla fase finale mentre sei squadre si sfideranno, divise in due gironi, per le restanti 4 posti per poter partecipare.

Questo è l’elenco delle 18 partecipanti: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Italia, Lituania, Monaco, Norvegia, Polonia, Russia, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera.

I selezionatori Gustavo Spector (maschile) e Marcela Ferrari (femminile) hanno stilato la lista di 8 giocatori e 8 giocatrici che rappresenteranno l’Italia: nella prova a squadre gli azzurri sono chiamati a difendere il titolo conquistato a Roma nel 2019, quando il team femminile si piazzò al secondo posto alle spalle della Francia.

SQUADRA MASCHILE (selezionatore Gustavo Spector):

Andres Britos, Michele Bruno, Marcelo Capitani, Daniele Cattaneo, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Riccardo Sinicropi, Alessandro Tinti

SQUADRA FEMMINILE (selezionatrice Marcela Ferrari):

Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Carolina Orsi, Carlotta Casali, Emily Stellato, Valentina Tommasi, Carolina Petrelli, Erika Zanchetta.

OMNISPORT | 01-06-2021 09:04