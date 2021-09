Giovinazzi: “Correre a casa è sempre un’emozione speciale”

L’Alfa Romeo si appresta a disputare il Gran Premio d’Italia a Monza con alcune novità di rilievo, alcune delle quali presenti a livello squisitamente estetico: per celebrare il titolo mondiale vinto nel 1950 con Giuseppe “Nino” Farina nel Tempio della Velocità, le vetture scenderanno in pista con una particolare livrea realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo, che ricorda i colori della bandiera italiana con una speciale rivisitazione del logo.

Il GP d’Italia sarà una prova unica anche per Antonio Giovinazzi, anch’egli pronto a disputare il weekend brianzolo nella propria patria: “Correre a casa è sempre un’emozione speciale – ha spiegato il pugliese – e farlo davanti al pubblico di Monza la rende ancor più particolare. Abbiamo visto la scorsa settimana quanto gli spettatori possano creare un’atmosfera fantastica, e spero proprio che la stessa cosa possa verificarsi in Italia questo weekend. La gara del 2019 è ancora oggi uno dei ricordi più belli della mia carriera, e mi auguro di riviverla quando scenderò in pista quest’anno. Come circuito vero e proprio, Monza è completamente diversa da Zandvoort, ma speriamo di poter essere ancora competitivi in qualifica e di ottenere un buon risultato in gara. Sarebbe bello anche per Kimi – ha concluso il numero 99 – che non potrà essere con noi questo fine settimana”.

OMNISPORT | 09-09-2021 12:51