Giro d’Italia: 21 tappe, tante difficoltà e tante emozioni

Manca sempre meno alla partenza del tour ciclistico italiano più famoso che dal 6 marzo percorrerà lo stivale in lungo ed in largo e andrà a caccia del vincitore della 106esima edizione.

01-05-2023 11:12

Giro d’Italia 2023, ormai ci siamo.

Sabato 6 maggio a Fossacesia Marina, in Abruzzo, prenderà il via l’edizione numero 106. Verranno attraversate 17 regioni per un totale di 21 tappe, con gran finale a Roma, il 28 maggio, dove verrà assegnato il “Trofeo Senza Fine”.

Il percorso prevede tre tappe crono che contano 73,2 km, cinque arrivi in salita ed altri sei tracciati che superano i 200 km, a dimostrazione di quanto in questo Giro d’Italia non manchino le difficoltà. Tra le frazioni più complicate ci sono sicuramente la settimana tappa, Capua/Gran Sasso d’Italia/Campo Imperatore, Savignano sul Rubicone/Cesena, in programma il 14 maggio e Longarone-Tre Cime di Lavaredo, il più atteso tra tutti e 21 i tracciati nonché “tappa regina” di quest’edizione.