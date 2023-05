Giro d'Italia, Evenepoel: "Il miglior risultato possibile"

Il ciclista belga: "Pensavo di dover fare 21'30" per vincere e invece ho fatto ancor meglio"

06-05-2023 18:34

Remco Evenepoel ha dato subito un segnale a tutti i suoi rivali al Giro d’Italia, conquistando la prima tappa della corsa rosa, una prova a cronometro da Fossacesia Marina a Ortona.

“Sono felicissimo, è il risultato migliore che potessi ottenere. Pensavo di dover fare 21’30” per vincere e invece ho fatto ancor meglio – sono le parole del vincitore -. Fin dall’inizio sentivo le gambe girare bene. Voglio evitare rischi in questa prima settimana e non sprecare energie fino alla prossima cronometro”.