Giro d'Italia, Ganna: “Vorrei vestire la prima maglia rosa”

L'azzurro è uno dei favoriti nella cronometro che aprirà domani la corsa: “Gara affine alle mie caratteristiche”

05-05-2023 11:27

Scocca l’ora del Giro d’Italia domani con la prima cronometro, di 19,6 km, sulla Costa dei Trabocchi, in Abruzzo. E uno dei grandi favoriti è Filippo Ganna, che già due volte è stato il primo leader della corsa quando si è partiti con una cronometro. Quest’anno l’azzurro spera di fare il tris, come ha confessato a tuttobiciweb: “Non so quali siano le mie condizioni. Credo di stare bene, ma vedremo sabato mattina. La prima cronometro è sicuramente la più adatta alle mie caratteristiche e vestire la prima maglia rosa sarebbe ovviamente molto bello”.

Non mancano gli avversari: “Remco (Evenepoel,ndr) dice di non essere tra i favoriti? La sua solita pretattica, me lo aspetto in lotta per la vittoria fino alla fine. Dopodiché ci saranno anche Roglič e Küng tra i papabili per la vittoria, sarà una bella lotta”. La Ineos vedrà probabilmente altri capitani, ma Ganna ha un obiettivo: “Spero di poter stare un po’ più coperto, perché farsi un Giro sempre davanti è veramente dura. Ma se le condizioni di gara ci costringeranno a stare in testa al gruppo, non mi tirerò indietro dal farlo”.