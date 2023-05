Giro d'Italia, la Maglia Rosa Leknessund: Sono stato fortunato

Il norvegese Leknessund: "Nonostante il clima e le cadute, una giornata indimenticabile. Difficile tenga questa maglia dopo la cronometro di Cesenatico".

10-05-2023 18:58

Conserva il simbolo del primato Andreas Leknessund, fortunato a non aver conseguenze nella caduta a 7 km dall’arrivo: “Negli ultimi km ho dovuto inseguire, ero nel secondo gruppo, ma i compagni hanno lavorato alla grande per condurmi in gruppo. E’ stata una giornata abbastanza fredda, ma me la sono goduta quando eravamo tutti assieme; ce la siamo cavata in un finale convulso, l’obiettivo è tenere la Maglia Rosa il più possibile, ma sarei sopreso se la indossassi dopo la cronometro di Cesena” le sue parola alla ‘Rai’.