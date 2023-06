Giro di Svizzera al via domenica, occhi puntati su Evenepoel

Al rientro in gruppo il campione del mondo è il grande favorito della corsa elvetica

09-06-2023 10:47

Otto tappe, di cui due cronometro (primo e ultimo giorno), da domenica 11 a domenica 18 giugno con partenza da Einsiedeln e arrivo a Abtwil. È questo il Giro di Svizzera 2023. Il favorito alla partenza è Remco Evenepoel, che torna alle corse dopo il ritiro dal Giro d’Italia. A suo favore le due prove contro il tempo in cui può guadagnare un margine importante, da gestire poi tranquillamente anche nelle salite più dure. I principali sfidanti sono il britannico Tom Pidcok (Ineos Grenadiers) e Juan Ayuso (UAE Emirates), che ha fatto vedere buone cose al Giro di Romandia. Attenzione anche a Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), che si preannuncia molto competitivo, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Sergio Higuita (BORA – hansgrohe) e Romain Bardet (DSM). Il Giro di Svizzera per molti corridori sarà importante anche come percorso di avvicinamento al prossimo Tour de France.