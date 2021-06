Giro di Svizzera, sotto la pioggia lampo di van der Poel

Una tappa (quella di ieri) per riprendere confidenza con l’asfalto ed oggi ecco subito la zampata vincente. Dopo le ultime uscite in mountain bike, Mathieu van der Poel è tornato immediatamente a imporre la sua legge su strada conquistando la seconda tappa del Giro di Svizzera, corsa fondamentale per l’olandese in ottica Tour de France.

Il campione dell’Alpecin-Fenix ha vinto la frazione battendo allo sprint, sul traguardo di Lachen, Maximiliam Schachmann (BORA-hansgrohe), unico in grado di ricucire su di lui dopo il violento attacco portato dal quattro volte campione del mondo di ciclocross ai tre chilometri dall’arrivo.

Prima era stato Julian Alaphilippe a scatenare la bagarre sull’ultimo GPM di giornata: i suoi scatti però, a parte selezionare il gruppo, non gli hanno consentito di giocarsi il successo parziale.

L’iridato su strada, tuttavia, con l’ottavo posto finale, ha fatto un bel balzo in avanti in classifica portandosi a un solo secondo di distanza in classifica dal leader Stefan Küng (Groupama-FDJ), rimasto leggermente attardato sulla salita conclusiva.

Ordine d’arrivo

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 4:12:30

2 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:01

3 POELS Wout Bahrain – Victorious 0:03

4 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 0:04

5 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:04

6 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 0:04

7 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:04

8 FUGLSANG Jakob Astana – Premier Tech 3 0:04

9 KRON Andreas Lotto Soudal 0:09

10 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 0:11

Classifica generale

1 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 4:24:52

2 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:01

3 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:02

4 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 0:06

5 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:12

6 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:13

7 POWLESS Neilson EF Education – Nippo 0:25

8 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 0:30

9 KRON Andreas Lotto Soudal 0:33

10 SERRANO Gonzalo Movistar Team 0:34

OMNISPORT | 07-06-2021 18:34