Giro di Svizzera, squillo di Vlasov a Novazzano

16-06-2022 17:51

Continua la grande stagione della Bora-hansgrohe e soprattutto di Vlasov. Il russo infatti, già quattro vittorie in stagione, ha dettato legge anche nella quinta selettiva tappa del Giro di Svizzera, corsa che oggi, lungo un circuito molto esigente, ha visto salire in cattedra gli uomini più in forma del lotto.

Questi alla fine sono arrivati a giocarsi la vittoria in volata con Vlasov che ha avuto la meglio su Neilson Powless, Jakob Fuglsang e Geraint Thomas. Quinto a 5” Diego Ulissi, unico italiano nei dieci.

Di seguito l’ordine d’arrivo della 5ª tappa e la nuova classifica generale comandata proprio da Vlasov, ora principale favorito per la conquista della maglia gialla finale.

1. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) – 4:30:28

2. Neilson Powless (USA/EF-EasyPost) – s.t.

3. Jakob Fuglsang (DEN/Israel-Premier Tech) – s.t.

4. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) – s.t.

5. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) a 0:05

6. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 0:06

7. Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) a 0:05

8. Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) a 0:06

9. Maximilian Schachmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 0:06

10. Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) a 0:09

Classifica generale

1. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) – 22:16:56

2. Jakob Fuglsang (DEN/Israel-Premier Tech) a 0:06

3. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:07

4. Andreas Kron (DEN/Lotto-Soudal) a 0:14

5. Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) a 0:16

6. Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) a 0:16

7. Neilson Powless (USA/EF-EasyPost) a 0:28

8. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 0:40

9. Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) a 0:43

10. Andreas Leknessund (NOR/DSM) a 0:44