Giro di Turchia, doppietta di Mark Cavendish

Ci ha preso gusto Mark Cavendish. Tornato alla vittoria ieri dopo 1159 giorni di digiuno, il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha centrato il bis al Giro di Turchia battendo sul traguardo della terza tappa Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e il campione polacco Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels).

Niente da fare per gli altri pretendenti alla vittoria a partire da André Greipel il quale, nonostante il gran lavoro preparatorio della sua Israel Start-Up Nation, non è riuscito ad andar oltre il quarto posto finale, alle spalle anche di Kristoffer Halvorsen (Uno-X). Sesta piazza invece per Manuel Belletti (EOLO-Kometa), al miglior risultato stagionale.

Con il successo odierno Cavendish rafforza il primato in classifica generale su Philipsen (2° a 8”) e Arvid de Kleijn (Rally Cycling, 3° a 10”) ma, soprattutto, sale a 152 affermazioni complessive in carriera, un numero che lo avvicina proprio a Greipel tra i plurivittoriosi in attività e a Francesco Moser (distante solo tre vittorie) fra coloro che invece hanno già fatto la leggenda.

OMNISPORT | 13-04-2021 14:16