Giro d'Italia 2019, la classifica finale dopo l'ultima tappa

L'Ecuador è in festa: Richard Carapaz ha vinto il Giro d'Italia resistendo a Nibali nell'ultima cronometro di Verona che ha chiuso la corsa rosa. Terzo posto per Roglic, che scavalca nel finale Landa, quarto. Oltre a Nibali, l'italiano meglio piazzato è Formolo, quindicesimo.

Classifica generale (primi 30)

1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 90h 01’ 47”

2 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 01’ 05”

3 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 02’ 30”

4 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 02’ 38”

5 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 05’ 43”

6 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 06’ 56”

7 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 07’ 26”

8 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 07’ 49”

9 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 08’ 56”

10 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 12’ 14”

11 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 16’ 36”

12 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 20’ 12”

13 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 21’ 59”

14 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 22’ 38”

15 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 22’ 38”

16 ITA CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 27’ 19”

17 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 27’ 46”

18 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 30’ 11”

19 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 33’ 40”

20 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 34’ 52”

21 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 39’ 51”

22 IRL DUNBAR Edward TEAM INEOS 42’ 26”

23 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 49’ 06”

24 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM INEOS 58’ 45”

25 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 1h 04’ 31”

26 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 1h 05’ 28”

27 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 1h 05’ 38”

28 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 1h 09’ 11”

29 FRA VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE 1h 12’ 04”

30 FRA BIDARD Francois AG2R LA MONDIALE 1h 16’ 55”

SPORTAL.IT | 02-06-2019 17:55