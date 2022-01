Giro d’Italia, annunciata la lineup della Jumbo-Visma

11-01-2022 18:30

Nonostante manchino ancora poco più di quattro mesi dal via di Budapest, la Jumbo-Visma ha annunciato oggi la propria selezione per il prossimo Giro d’Italia.

Con Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Wout Van Aert dirottati al Tour de France, i due leader dei gialloneri alla Corsa Rosa 2022 saranno Tom Dumoulin (già 1° nel 2017) e Tobias Foss (9° nel 2021).

A supportare le ambizioni del duo saranno gli olandesi Koen Bouwman, Pascal Eenkhoorn, Jos Van Endem, Sam Oomen, il neozelandese Chris Harper e l’azzurro Edoardo Affini.

Quest’ultimo, oltre ad agire come gregario in funzione dei capitani, proverà ad imporsi in una tappa sfruttando le sue doti di cronoman e finisseur.

