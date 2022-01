Giro d'Italia, Cassani: “Attenti a Ciccone e a Nibali, Fortunato la sorpresa”

09-01-2022 17:51

Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, ha fatto le carte al prossimo Giro d’Italia, che partirà da Budapest e durerà dal 6 al 29 maggio 2022. Ha parlato, Cassani, delle chances degli italiani che partecipano alla corsa rosa, ma anche di quelli che hanno deciso di non prendervi parte.

A Rimini Today, Cassani ha precisato: “C’erano alcuni corridori che avrebbero potuto dire la loro, ma non si saranno: penso a Sonny Colbrelli, Damiano Caruso e Filippo Ganna. Ma siamo ancora a gennaio: in quattro mesi tutto può cambiare, io resto alla finestra”. Su chi scommetterebbe Cassani? “Tra gli azzurri che possono far bene al Giro penso a Giulio Ciccone e a Vincenzo Nibali, che non è più un ragazzino, ma è sempre una garanzia. E poi occhio alle sorprese, soprattutto nella seconda parte della gara: lì può fare molto bene Lorenzo Fortunato”.

OMNISPORT