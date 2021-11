Giro d’Italia, con la crono di Verona si chiudono le presentazioni: ecco il percorso completo

11-11-2021 11:57

Mancava solo una tappa all’appello e finalmente, dopo tanta attesa, anche l’ultima frazione del Giro d’Italia 2022 è stata svelata.

Secondo quella che ormai è diventata una consuetudine della Corsa Rosa, sarà una cronometro individuale a mettere fine alla contesa per la maglia rosa. In particolare, l’ultima frazione vedrà i corridori sfrecciare per le vie di Verona ripercorrendo sostanzialmente il tracciato che nel 2020 ha portato Richard Carapaz a conquistare la sua prima grande corsa a tappe della carriera.

Come in quell’occasione infatti gli atleti percorreranno il Circuito delle Torricelle teatro di due edizioni dei Mondiali su strada, un tracciato che li obbligherà a scalare l’ascesa della Torricella Massimiliana prima di planare sul traguardo di Piazza Bra.

Con questi, saranno complessivamente 26,2 i chilometri contro il tempo in programma al Giro 2022, un numero piuttosto contenuto che non giocherà assolutamente a favore degli specialisti i quali allora, per trovare pane per i loro denti, potrebbero virare sul Tour de France.

La Grande Boucle infatti proporrà il doppio dei chilometri a cronometro rispetto alla corsa Gazzetta, manifestazione che, verosimilmente, si deciderà lungo le tante e impervie scalate che caratterizzeranno le ultime due settimane di corsa.

Di seguito il percorso completo con tutte le tappe del Giro d’Italia 2022:

Venerdì 6 Maggio – Tappa 1: Budapest – Visegrád (195km)

Sabato 7 Maggio – Tappa 2: Budapest – Budapest (9.2km – crono)

Domenica 8 Maggio – Tappa 3: Kaposvár – Balatonfüred (201km)

Lunedì 9 Maggio: Riposo

Martedì 10 Maggio – Tappa 4: Avola – Etna (166 km)

Mercoledì 11 Maggio – Tappa 5: Catania – Messina (172 km)

Giovedì 12 Maggio – Tappa 6: Palmi – Scalea (192 km)

Venerdì 13 Maggio – Tappa 7: Diamante – Potenza (198km)

Sabato 14 Maggio – Tappa 8: Napoli – Napoli (149 km)

Domenica 15 Maggio – Tappa 9: Isernia – Blockhaus (187 km)

Lunedì 16 Maggio: Riposo

Martedì 17 Maggio – Tappa 10: Pescara – Jesi (194 km)

Mercoledì 18 Maggio – Tappa 11: Sant’Arcangelo di Romagna – Reggio Emilia (201 km)

Giovedì 19 Maggio – Tappa 12: Parma – Genova (186 km)

Venerdì 20 Maggio – Tappa 13: Sanremo – Cuneo (157 km)

Sabato 21 Maggio – Tappa 14: Santena – Torino (153 km)

Domenica 22 Maggio – Tappa 15: Rivarolo Canavese – Cogne (177 km)

Lunedì 23 Maggio: Riposo

Martedì 24 Maggio – Tappa 16: Salò – Aprica (200 km)

Mercoledì 25 Maggio – Tappa 17: Ponte di Legno – Lavarone (165 km)

Giovedì 26 Maggio – Tappa 18: Borgo Valsugana – Treviso (146 km)

Venerdì 27 Maggio – Tappa 19: Marano Lagunare – Castelmonte (178 km)

Sabato 28 Maggio – Tappa 20: Belluno – Marmolada / Passo Fedaia (167 km)

Domenica 29 Maggio – Tappa 21: Verona – Verona (17 km – crono)

