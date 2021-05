Giro d'Italia, Egan Bernal non molla ad Alpe di Mera

Oggi Egan Bernal si è dimostrato davvero cinico e intelligente, non forzando l’inseguimento ed evitando di commettere l’errore che gli è quasi costato il Giro a Sega di Ala, quando per inseguire gli avversari in fuga ha rischiato una vera e propria crisi e ha perso tantissimo vantaggio sugli inseguitori nella generale. La maglia rosa quest’oggi ha preferito correre in difesa, lasciando andare Simon Yates e limitando i danni.

Il colombiano ha recuperato metro dopo metro grazie anche agli aiuti dei suoi compagni di squadra Jonathan Castroviejo e Daniel Martinez, chiudendo al terzo posto a 28’’ dal vincitore di giornata Simon Yates. Una giornata, questa, che Bernal considera positiva ai microfoni della RAI:

“Oggi stavo molto meglio rispetto all’altroieri, penso di aver fatto un’ottima salita. Mi sono sentito bene, ora c’è una giornata in meno verso il finale. Domani? Ultimo test in salita, sarà un’altra giornata difficile. L’ultima ascesa non sarà ripida come oggi, sarà difficile fare la differenza. Credo di avere la squadra giusta per tenere tutto sotto controllo”.

La maglia rosa torna poi sull’interpretazione che ha avuto negli ultimi chilometri di Alpe di Mera:

“Stavo bene, non così bene da chiudere su Yates ma sentivo di avere tutto sotto controllo. Nel finale, quando Almeida ha allungato, ho preferito non seguirlo e ho pensato ‘meglio perdere trenta secondi e arrivare all’ultima crono con un po’ più di gamba’, ho un vantaggio che posso amministrare”.

OMNISPORT | 28-05-2021 17:50