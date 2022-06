Giro Donne 2022, Balsamo: "Maglia rosa? Un sogno"

30-06-2022 18:30

Oggi, nella cronometro del Giro Donne 2022, l’azzurra è arriva terza alle spalle della coppia della Bike-Exchange Jayco formata da Kristen Faulkner e Georgia Baker.

La ciclista, campionessa del mondo in linea ha parlato all’arrivo: “Una crono adatta alle ragazze che vanno forte in pista, sono molto soddisfatta. Siamo una squadra molto agguerrita, vogliamo puntare a fare risultato, magari già in Sardegna. Vincere è sempre difficile, ma siamo qui per questo, quindi vedremo”

E su una possibile Maglia Rosa sfruttando gli abbuoni: “Sarebbe indubbiamente un sogno. Non sento particolari pressioni, cercheremo di correre al meglio delle nostre possibilità e se ci sarà un arrivo in volata daremo il massimo”.