Giro d'Italia 2019: la tappa di oggi, dove vederla in tv

Dopo le prime due tappe del Giro d’Italia con partenza da Bologna, eccoci giunti alla frazione numero tre: la carovana della corsa a tappe parte da Vinci (omaggio a Leonardo e al suo genio) per raggiungere Orbetello. Quindi, siamo nella Toscana più piena: la regione viene attraversata dai corridoriper una lunghezza totale di 220 km.

Il percorso, come vedrete dalle altimetrie, è leggermente ondulato con un finale sostanzialmente pianeggiante così come il paesaggio che collega le colline senesi alla piana grossetana. Una frazione meno impegnativa sulla carta, per i corridori che, però, dovranno coprire un percorso già assai dispendioso per via del numero di chilometri da accumulare. Tornando alla tappa odierna, da Grosseto all’arrivo solo la breve e lieve asperità del GPM di Poggio l’Apparita prima del finale completamente piatto che porta alla linea di arrivo ad Orbetello.

Gli ultimi 15 km, in particolare, sono caratterizzati da strade ampie pianeggianti su fondo in asfalto in discrete condizioni. Nell’ultimo km due curve (sinistra-destra) portano al rettilineo di arrivo (pavimentazione in asfalto, larghezza 7.5m), di cui l’ultima a 400 m dal traguardo.

GIRO 2019: DOVE VEDERLO IN TV

Il palinsesto giornaliero allestito dalla redazione di RaiSport si presenta particolarmente attento agli appuntamenti della corsa a tappe. Oltre alla diretta televisiva della tappa, che sarà trasmessa su Rai Due, vengono affiancati alla tappa i consueti programmi di approfondimento, sia prima della partenza sia una volta conclusa la frazione con lo storico Processo alla Tappa.

Il palinsesto prosegue con le notizie di TGiro e con la sintesi della giornata, rispettivamente alle ore 20.00 e alle ore 23.30 su RaiSport.

Commentatore ufficiale del Giro 2019 è il giornalista Andrea De Luca, affiancato dall’ex corridore Alessandro Petacchi; cambio anche alla conduzione del Processo alla Tappa, Marco Franzelli prende il posto di conduttore ricoperto da Alessandra De Stefano, nominata vice direttore di Rai Sport. Come di consueto, tutte le trasmissione saranno disponibili anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.

VILLAGGIO DI PARTENZA (trenta minuti prima del via della tappa, RaiSport): conduce Tommaso Mecarozzi coi contributi di Beppe Conti

ANTEPRIMA GIRO (dalle 12.30 alle 14.30 circa, RaiSport/Rai Due): conduce Antonello Orlando insieme a Stefano Garzelli

DIRETTA GIRO (diretta della tappa, Rai Due): telecronaca di Andrea De Luca, commento tecnico di Alessandro Petacchi, terza voce di Fabio Genovesi, motocronaca con Francesco Pancani (ex voce del Giro) e Marco Saligari

PROCESSO ALLA TAPPA (dopo la tappa, Rai Due): conduce Marco Franzelli affiancato da Davide Cassani

TGIRO (ore 20.00, RaiSport)

GIRO NOTTE (ore 23.30, RaiSport): sintesi di un’ora della tappa

VIRGILIO SPORT | 13-05-2019 11:42