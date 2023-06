Giro Next Gen: lo Stelvio incorona Staune-Mittet

Il corridore norvegese vince la tappa allo sprint su Faure Prost e indossa la maglia. In crisi Segaert

14-06-2023 22:16

Era l’uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Nella tappa più dura, con arrivo sullo Stelvio, Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma) nel tratto più impegnativo ha scattato più volte fino a quando del drappello principale non è rimasto più nessuno alla sua ruota, con l’eccezione di Alexy Faure Prost (Circus-ReUz-Technord). I due si sono poi giocati la vittoria allo sprint. Terzo posto per l’irlandese Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) a 11”, quarto Alessio Martinelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizané) a 31”. Giornata di crisi, invece, per Alec Segaert in maglia rosa.