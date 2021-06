Il Chelsea annuncia il rinnovo di Giroud

Olivier Giroud ha prolungato il contratto che lo lega al Chelsea.

A confermarlo è stato lo stesso club campione d’Europa attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Il Chelsea Football Club può confermare che nell’aprile di quest’anno è stata esercitata un’opzione per prolungare di un anno il contratto di Olivier Giroud”.

L’amministratrice delegata del Chelsea, Marina Granovskaia, ha commentato la decisione del club di prolungare il contratto di Giroud: “Olivier ha avuto un ruolo cruciale in tanti dei grandi momenti vissuti da questo club, contribuendo alla vittoria della Coppa d’Inghilterra del 2018, e con undici gol alla vittoria dell’Europa League nel 2019. Ha continuato a segnare gol importanti e non dimenticheremo mai l’impegno profuso per vincere la Champions League in questa stagione. Con così tante partite ancora da giocare, c’era una sola decisione che potevamo prendere quando abbiamo esercitato ad aprile l’opzione per il rinnovo del suo contratto”.

Non è però ancora certo che ad attendere il bomber francese ci sia un’altra stagione a Stamford Bridge,

Ai microfoni di Rmc Sport, infatti, Giroud ha pronunciato altre parole dolci nei confronti del Milan, che punta ad assicurarselo in vista del ritorno in Champions: “Ibra mi vuole al Milan? Mi piace il suo carattere. Sentire Zlatan dire queste cose è una motivazione in più. Non voglio parlare ora di futuro, ma il Milan è una delle opzioni”.

Tra il Chelsea e Giroud sembra infatti esserci un gentleman agreement con il club pronto a liberare il giocatore anche dopo il rinnovo qualora arrivasse un’offerta gradita al centravanti.

Resta da capire se l’interesse del Milan resterà vivo anche dopo il rinnovo che obbligherebbe il club rossonero a versare un indennizzo nelle casse del Chelsea.

OMNISPORT | 04-06-2021 18:05