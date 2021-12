Gli arbitri delle italiane in Champions League

06-12-2021 14:47

L’UEFA ha designato gli arbitri per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League. Di seguito i fischietti dei direttori di gara che arbitreranno le quattro squadre italiane.

Sarà il tedesco Felix Brych l’arbitro di Real Madrid-Inter, partita valida per la sesta giornata del Gruppo D di Champions League, in programma martedì 7 dicembre alle 21 allo stadio Santiago Bernabéu. Brych avrà come assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp.

Sarà il fischietto del bosniaco Irfan Peljto a dirigere l’incontro Juventus-Malmoe allo Stadium di Torino, coadiuvato dagli assistenti Davor Beljo e Senad Ibrisimbegović. Al VAR lo spagnolo Juan Martínez Munuera, con Alejandro Hernández all’AVAR. Il quarto uomo sarà il bosniaco Miloš Gigovic.

Anthony Taylor arbitrerà invece la partita fra Atalanta e Villarreal, valida come 6/a e ultima giornata del Girone F della Champions League e in programma mercoledì (ore 21) a Bergamo. Il ‘fischietto’ inglese sarà assistito dai connazionali Gary Breswick e Adam Nunn; IV uomo sarà Darren England, con Chris Kavanagh al Var e Constantine Hatzidakis come Avar.

Infine la Uefa ha designato l’olandese Danny Makkelie come arbitro di Milan-Liverpool, partita della 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022, in programma martedì 7 dicembre alle ore 21:00 a ‘San Siro’. I suoi assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, il quarto uomo Dennis Higler. Al V.A.R., quindi, spazio a Pol van Boekel, coadiuvato da Rob Dieperink.

