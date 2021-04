Gli interisti non perdonano l'errore: "Problema vero"

Il magico sinistro sfoderato da Eriksen a Napoli ha avvicinato l’Inter allo scudetto, tuttavia discutendo del pareggio di ieri al Maradona sui social network i tifosi nerazzurri sembrano concentrarsi per lo più sull’errore che ha portato la vantaggio degli azzurri.

Le critiche ad Handanovic

Oggetto delle critiche degli interisti è Handanovic, autore di un autogol che, in realtà, andrebbe ascritto anche a De Vrij, piuttosto goffo nell’occasione: secondo molti tifosi il portiere sloveno va sostituito a tutti i costi.

“Nel girone d’andata il problema Handanovic, perché di problema si tratta, è stato nascosto da una difesa di ferro e da una squadra con gli attributi. In altre parole, non ci tirano mai in porta! Da qui il suo ‘buon campionato’”, il commento su Twitter di Si7.

Mayor prova a difenderlo: “Sul gol Handanovic para, senza De Vrij mica la perde la palla. Dire il contrario è malafede”. Ma Javier non ha dubbi: “Secondo me Handanovic blocca la palla e nella sbatterla a terra per tenerla se la butta dentro da solo”. E Antonio chiede interventi da parte del club: “L’autogol è di Handanovic. Una stagione piena per lui. È tempo di pensare a un nuovo portiere”.

Alcuni tifosi si dissociano

The Architect, invece, difende lo sloveno e sceglie l’ironia: “La notizia della Superlega ha oscurato l’unico errore di Handanovic che ci è costato punti quest’anno, meglio così. È il miglior portiere del mondo anche nel scegliere i giorni in cui sbagliare”.

MC-Gamer sceglie toni più duri: “Chi critica Handanovic non capisce niente di calcio. Ha tenuto in piedi la baracca che andava allo sfascio dal 2013 al 2017”.

SPORTEVAI | 19-04-2021 13:04