Golf: WGC, eliminato Dustin Johnson

Colpo di scena nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo Pga in corso in Texas, dal montepremi di 10,5 milioni di dollari: la fase a gironi si è chiusa con l’inattesa eliminazione del numero uno del ranking, Dustin Johnson, battuto dal connazionale Kevin Na, comunque eliminato dalla competizione. Robert McIntyre, Sergio Garcia, Jordan Spieth e Bubba Watson vincono invece i rispettivi raggruppamenti e passano agli ottavi, al via questa notte.

Questi gli ottavi di finale del torneo:

Robert McIntyre (SCO) – Victor Perez (FRA)

Sergio Garcia (ESP) – Mackenzie Hughes (CAN)

Tommy Fleetwood (ENG) – Dylan Frittelli (RSA)

Billy Horschel (USA) – Kevin Streelman (USA)

Bubba Watson (USA) – Brian Harman (USA)

Matt Kuchar (USA) – Jordan Spieth (USA)

Ian Poulter (ENG) – Scottie Scheffler (USA)

Jon Rahm (ESP) – Erik van Rooyen (RSA)

OMNISPORT | 27-03-2021 09:34