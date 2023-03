Gosens: “Voglio rimanere all'Inter e meritarmelo”

Il tedesco scaccia le voci su un futuro lontano dai nerazzurri: “Il trasferimento alla Pinetina l'ho vissuto come un dono”

31-03-2023 11:08

Robin Gosens mette da parte tutte le voci di mercato che lo riguardano in un’intervista a Repubblica. Per lui c’è solo l‘Inter, dove finora non ha ingranato a pieno: “Nel mio futuro c’è solo l’Inter. Nessuno mi ha mai regalato nulla nel corso della mia carriera, ma il trasferimento alla Pinetina l’ho vissuto come un dono. È una delle squadre più grandi al mondo, voglio mostrare di meritarla”.

E’ consapevole di avere il freno tirato: “Sono onesto, so che per troppo tempo non sono stato il giocatore che l’Inter pensava di aver comprato. Ho parlato di questo anche con Marotta e Ausilio. Avevo sottovalutato la possibile influenza degli infortuni sul mio gioco. Ora però sto bene e posso far vedere chi è il vero Robin”.