Gotti: "Dobbiamo superare il contraccolpo di San Siro"

“Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi, superandoli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che è successo non lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza possibile per affrontare al meglio il futuro”. Così il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ai microfoni di Udinese tv, tornando sull’episodio del rigore dato al Milan dopo il fallo di mano di Stryger Larsen all’ultimo secondo a San Siro: “Non ci ho parlato. L’episodio è chiaro, non c’e’ bisogno di sottolineature. Dal mio punto di vista è stato molto bravo Pinzi ieri in allenamento a sdrammatizzare la situazione davanti a tutto il gruppo accogliendolo con un pallone e chiedendogli di palleggiare a pallavolo”.

OMNISPORT | 05-03-2021 19:49